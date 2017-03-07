DHA YURT - Uçağı Hatay'a düşen Suriyeli pilot ailesiyle telefonla konuştu (2)

KARAKUTU BULUNDU

Ankara ve Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibi tarafından uçağın enkazında yapılan incelemede karakutusu bulundu. Rusya'dan gelen 2 uzmanın da yer aldığı ekip tarafından 3 ayrı noktada yürütülen çalışmada bulunan karakutu Ankara'ya gönderildi. Uzmanların çalışmasının ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma da sivillerin enkaza yaklaşmasına izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: HATAY ()

=====================================