DHA YURT - Üç gün sonra suya kavuştular

İZMİR'in Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar'ın da bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle yaşanan kesinti, vatandaşları suya hasret bıraktı. Yaklaşık üç gün ihtiyaçlarını marketten aldıkları damacana su ile karşılamak zorunda kalan vatandaşlar, musluktan akan suyu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan ana isale hattında yaşanan arızadan dolayı, Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar ilçesinin de bir bölümünde geçen 14 Mayıs'ta su kesintisi yaşandı. Suya hasret kalan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarında dahi damacana su kullanmak zorunda kaldıkları için marketlere akın etti. Şanslı olan vatandaşlar ise yakınlarındaki artezyen kuyularından sularını alabildi. İZSU'nun yürüttüğü onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla, su verilmeye başlandı. Su ana isale hattı üzerindeki zemin kattaki daireler ile işyerlerine daha çabuk geldi. Yüksek katli binalardaki daireleri çıkacak tazyike ulaşması da birkaç saat sürdü. Suyun gelmesiyle, vatandaşlarında yüzü güldü. Telefon zinciriyle vatandaşlar, birbirlerine haber verdi. Kimi vatandaşlarda mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ÇAY OCAKLARI ZARAR ETTİ

İlçede çay ocağı işleten Yılmaz Atıcı, üç gündür susuzluk yaşadıklarını, zor şartlarda hizmet vermek zorunda kaldığını, damacana su satın aldığı için zarara ettiğini de anlattı. Ev hanımı olan Sadiye Kabakçı da, “Mahallemizde artezyen kuyusu vardı. Ama oradan suyu alıp beşinci kata çıkarmakta, 8 aylık bebeğim olduğu için zor oldu. Temizlik yaşamadık. Yemek yapmakta bile zorluk yaşadık. Ama biraz önce suyumuz geldi. Artık rahat biri nefes aldık rahat rahat temizliğimizi yapabileceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yılmaz Atıcı ile röportaj.

- Sadiye Kabakçı ile röportaj.

- Suyun akmasından görüntü.

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Haber- kamera: Taylan YILDIRIM-Yasin TİNBEK / İZMİR ()