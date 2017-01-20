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DHA YURT - Türkiye'yi tehdit eden DEAŞ'lının kardeşleri tutuklandı

ADANA'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi 31 kişiden 8'i tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan ve serbest bırakılan Davut Aydın (44) ile tutuklanan kardeşleri Remzi (34) ve Recep Aydın'ın...

DHA YURT - Türkiye'yi tehdit eden DEAŞ'lının kardeşleri tutuklandı

ADANA'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi 31 kişiden 8'i tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan ve serbest bırakılan Davut Aydın (44) ile tutuklanan kardeşleri Remzi (34) ve Recep Aydın'ın (20), Türkiye'yi tehdit eden DEAŞ'lı Hasan Aydın'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Adıyaman'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Aydın kardeşler, ifadelerinde Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri sürdü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adana Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, hastaneye gelen vatandaşların 'Vatan hainleri' diye tepki gösterdiği DEAŞ'lıların 8'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, 15'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriyeli 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Serbest bırakılan Davut Aydın ile tutuklanan Remzi ve Recep Aydın'ın, Suriye'de DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın kardeşleri olduğu ortaya çıktı. O videodaki kayıp iki Türk askeriyle ilgili görüntüler ve yakma iddiaları hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli hükümetten açıklama istemişti.

Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri süren 3 kardeş, DEAŞ ile bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adıyaman'dan Adana'ya göç ettiklerini belirten ve merkez Yüreğir İlçesi'nin Doğankent Mahallesi'nde oturan Aydın kardeşler, Hasan Aydın'ın 3 yıl önce Türkiye'ye gelip, bir süre kaldıktan sonra tekrar Suriye'ye gittiğini duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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FOTO -1 Hasan Aydın'ın kardeşi Recep Aydın (TUTUKLANDI)

FOTO - 2 Hasan Aydın'ın kardeşi Davut Aydın (ADLI KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI)

FOTO - 3 Hasan Aydın kardeşi Remzi Aydın (TUTUKLANDI)

ARŞİV

Recep Aydın - Davut Aydın - Remzi Aydın'ın görüntüleri

(19 OCAK 2017)

- Zırhlı araçların görüntüsü

- Polis otobüsünün gelişi

- Gözaltına alınanların otobüsten indirilmesi

- Vatandaşların tepki göstermesi

- Gözaltına alılanların otobüslere bindirilmesi

(30 ARALIK 2017)

- Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen ekipler

- Baskın yapılan adresin önünde bekleyen özel harekat timi

- Gözaltına alınan bir şüphelinin evden çıkartılıp, polis aracına bindirilmesi

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Karanlıkta ışığını açmadan uçan polis helikopterinden görüntü

- Adli Tıp Biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, () -

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