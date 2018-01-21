DHA YURT - TÜRKİYE TARAFINA ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ

TSK'nın 'Zeytin Dalı' harekatı devam ederken, Türkiye tarafına roket mermisi düştü. Roket mermisinin, Kilis'te Öğretmenevi Yakınları'na düştüğü belirtiliyor.
DETAYLAR GELİYOR
Haber: Kilis ()
TSK'nın 'Zeytin Dalı' harekatı devam ederken, Türkiye tarafına roket mermisi düştü. Roket mermisinin, Kilis'te Öğretmenevi Yakınları'na düştüğü belirtiliyor. DETAYLAR GELİYOR Haber: Kilis ()
21 Ocak 2018 Pazar 02:07
TSK'nın 'Zeytin Dalı' harekatı devam ederken, Türkiye tarafına roket mermisi düştü. Roket mermisinin, Kilis'te Öğretmenevi Yakınları'na düştüğü belirtiliyor.
DETAYLAR GELİYOR
Haber: Kilis ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:48
|08:18
|13:21
|15:50
|18:12
|19:36