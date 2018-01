DHA YURT - Türkiye, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

ENVER Paşa komutasında, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yapılan yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte Türkiye'nin birçok kentinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma Bakanı Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anma programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yürüyüş, saat 10.30'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6.5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

GECE SAYGI NÖBETİ TUTULDU

Öte yandan Serhat Boyları Derneği Genel Başkanı Muharrem Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Karslılardan oluşan bir grup, Sarıkamış şehitleri için gece saatlerinde kardan heykellerin önünde saygı nöbeti tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü gecede saygı nöbeti tutanlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şehitlerin o dönemde yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar hakkında tarihi bilgiler paylaştı. Burada konuşma yapan Başkan Yıldız, "Karadeniz'de 2 gemimizin batırılmasının ardından yardım gelmeyeceğini anlayan Enver Paşa, bu hareketi başlatmıştır. Yemen'den yazlık kıyafetlerle gelen askeri birlikleri Sarıkamış'ın zorlu kış şartlarına yenik düşmesiyle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde biz de kendimizi onların yerine koyarak unutmamak adına geleneksel hale getirdiğimiz temsili saygı nöbetinde Serhat boyları olarak bir araya geldik. Allah, bir kez daha ecdadımıza rahmet eylesin" dedi.

BAKAN BAK: GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Gençlere vatan bilinci işlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi: "Sarıkamış'ta 103 yıl önce vatanı için şehit olan askerlerimizi anmak üzere buradayız. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar, buraya akın akın geliyor. Sarıkamış üstü kar altında Mehmedim yatar. Şu anda bulunduğumuz noktalarda binlerce şehidimiz var. Bu ülkenin toprakları bu şehitler sayesinde bugünlere gelmiştir. Gözünü kırpmadan vatanı için canını feda eden binlerce şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı vatan yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Gençlerimize vatan bilincini işlemek çok önemli. Gençlerimiz vatanın ne kadar önemli olduğunu millet olmanın bayrağın devletin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olması gerekir. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Sarıkamış'ı Çanakkale'yi anlamak gerekiyor. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi için çalışıyoruz. Hakikaten burada bir destan var. Bir özveri var. Bir mücadele var. Doğa ile bir mücadele var. Vatanı korumak için hem düşmanla hem de doğa ile mücadele var. Bugün yaklaşık 6,5 kilometrelik bir mesafe yürüyeceğiz. Gençlerimizin buraya gelirken gözlerinde gördüğümüz o heyecan ve pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon bir heyecan o karların altında yatan şehitlerimiz anımsıyorlar. Bizim ülkemizin en büyük gücü bu. Biz bir olacağız. Birlikte olacağız. Bu coğrafyada ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bunun yanında gençlerimize tavsiyelerimiz bu bilinçle beraber ülkenin büyümesi için gelişmesi için çalışmalı."

BAKAN ARSLAN: ÇANAKKALE, SARIKAMIŞ O GÜN DE OMUZ OMUZA BUGÜN DE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise şöyle konuştu: "103 sene önce düşman Çanakkale'den girmeye çalışınca aynı zamanda kuzeyden ve Karadeniz'den İstanbul'a girmeyi, İstanbul'u böylece fethetmeyi Osmanlı'yı düşürmeyi Türkiye'yi işgal etmeyi hedefliyorlardı. İşte tam da bulunduğumuz noktada Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları’nda Ruslar bloke edilince sadece Güney cephesinde Çanakkale'de savaşmak zorunda kaldık ve o savaşı kazandık. Dolayısıyla Çanakkale, Sarıkamış o gün de omuz omuza bugün de omuz omuza. Türkiye’nin her yerinden 81 ilden bugün misafirlerimiz var. Gençlerimiz var, genç kalan yaşlılarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsinin mekanları cennet olsun. İşte gençler şühedanın izinden yürüyerek diyorlar ki 'Biz ecdadın hangi şartlarda bize bu toprakları vatan olarak bıraktığını biliyoruz. Aynı şekilde bizde gelecek nesillere vatan olarak bırakacağız'. Allah herkesten razı olsun Bu etkinliklere katılanlardan razı olsun. Bu bilinci geleceğe taşıyan herkesten razı olsun. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mız yıllardır Sarıkamış şehitlerinin doğru anılması onların hangi ruhla mücadele ettiğinin doğru anlatılması adına hep destek verdi. Hep yanımızda oldu müteşekkiriz. 81 ilde 80 milyon bugün ister yürüyerek ister ekranı başında ister kalpten hep yanımızda. Şühedanın izinde, şühedayı minnetle şükranla anıyoruz."

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yürüyüşten görüntü (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS, () -



==========================================