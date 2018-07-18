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DHA YURT - 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞİ' YARIŞMASI SONUÇLANDI

MUĞLA'nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin en iyi işi' yarışmasını Efe Tanay kazandı.  Ortaca Belediyesi tarafından bölgenin tanıtımı için 'Türkiye'nin en iyi işi' adlı fotoğraf ve video yarışması...

DHA YURT - 'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞİ' YARIŞMASI SONUÇLANDI

MUĞLA'nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin en iyi işi' yarışmasını Efe Tanay kazandı. 

Ortaca Belediyesi tarafından bölgenin tanıtımı için 'Türkiye'nin en iyi işi' adlı fotoğraf ve video yarışması sonuçlandı. Rusya, İspanya, Kazakistan, Bolivya, Güney Kore, Kanada, Slovakya gibi toplam 27 ülkeden 8 bin 235 kişinin fotoğraf ve videolarıyla başvurduğu yarışmayı kazanan 32 yaşındaki Efe Tanay 30 bin lira ödülün de sahibi oldu. Proje kapsamında bölgenin yüzü olan Efe Tanay, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek fotoğraf ve video çekecek. Tanay, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesinde ve projenin Instagram, Facebook ve Youtube hesaplarında paylaşacak.

Projenin bir tanıtım aracı olduğunu söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Efe Tanay 1-31 Ağustos tarihleri arasında Turizm destinasyonunu gezerek bölgemizin tanıtımını yapacak. 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru yapıldı. Başvurular projeyi hazırlayan reklam ajansı tarafından 50 kişiye indirildi. Daha sonra 9 kişiden oluşturulan bir jüri tarafından seçilen Efe Tanay bu projeye katılmaya hak kazandı" dedi.

Belediye adına projeyi hazırlayan Fatih Akaslan ise, "Dünya'da destinasyon pazarlaması için artık farklı yollar deneniyor. 'Türkiye'nin en iyi işi' projemizin yurtdışı kaynaklı bir örneği var ve biz bunu Türkiye'de uyguladık. Kazanan şanslı kişinin tüm konaklama ve yeme-içme masrafları karşılanacak" dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Başkanın kazananı açıklamasından görüntü
- Belediye başkanının konuşması
- Fatih Akaslan ile röp.
- Kazanan video
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamer: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), () 
 

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