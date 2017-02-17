DHA YURT - Türk Kızılayı'ndan depremzedelere sıcak aş

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan deprem fırtınasının mağdurlarına ilk günden bu yana hizmet veren Türk Kızılayı, 26 kişilik ekibiyle depremden etkilenen 19 yerleşim merkezinin ihtiyaçlarını karşılayarak gönüllerde taht kurmayı başardı.

Ayvacık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bölgeye yaralar sarmak üzere ilk intikal eden ekiplerden biri de Türk Kızılayı oldu. Evleri yıkılan yada ağır hasar gören köylülere en çaresiz kaldıkları anda Kızılay tarafından yemek servisi yapılıyor. Mobil mutfak TIR'ında hazırlanan yemekler konteyner evlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelere servis ediliyor.

Kızılay ekibi depremden etkilenen 19 köye sabah, öğle ve akşam olmak üzere 4 bin kişilik yemek servisi yaparak her gün toplamda 12 bin kişilik aş dağıtıyor. 57 yaşındaki Türk Kızılayı çalışanı Hediye Özkaradeniz, depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'nde mobil çay ocağından depremzedelere 24 saat aralıksız hizmet vererek, sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. 13 yıldır Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Müdürlüğü'nde çalışan Özkaradeniz, "24 saat hizmetteyiz. Depremzedelerin haline üzülüyoruz. Çocukları seviyoruz. Güler yüzlü davranıyoruz. Günde 2 bine yakın çorba ve çay dağıtımı yapıyoruz" dedi.

DEPREMZEDELERE HİZMETE DEVAM

Türk Kızılayı ekip Başkanı Muammer Ütebay ise, Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden buraya katıldıklarını belirterek "Tüm köylerde istasyonlarda personelimiz çalışıyor. Yemekleri diyetisyenlerimiz eşliğinde kalorisine göre belirliyoruz. Genelde günlük döner, pilav, çorba, sonraki gün kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu ve ayran veriyoruz. Toplam 26 kişi hizmet veriyoruz. Şuanda mobil aracımız 5 bin kişi kapasiteye sahip sıcak yemek çıkartıyor. Yemek çadırımız var. Çadırımız aynı anda bin kişi yemek yiyebilecek kapasiteye sahip. Bu hizmetimiz vatandaşlarımızın barınma hizmetlerinde normal hayatlarına geçene kadar Valiliğin ve Kaymakamlığın talepleri doğrultusunda devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kızılay'ın mobil mutfak TIR'ından ve yemeklerden görüntü,

-Kızılay personelinden görüntü,

-Kızılay ikram aracından görüntü,

-Hediye Özkaradeniz'in konuşması,

-Muammer Ütebay'ın konuşması.

Haber: Burak GEZEN-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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