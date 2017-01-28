DHA YURT - Türk jetleri 18 DEAŞ hedefini vurdu, 14 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedef, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından düzenlenen hava harekatıyla imha edilirken 14 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 158 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Hava Kuvvetleri, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedefe yönelik hava harekatı düzenledi. Harekatta savaş uçakları tarafından bombalanan 17 bina ve 1 silah deposu imha edildi. Gün içerisinde yürütülen operasyonlarda DEAŞ mensubu 14 terörist etkisiz hale getirilirken tespit edilen 62 el yapımı patlayıcı ise kontrollü olarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 17 bina ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Görüntü dökümü

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-ARŞİV

-Hava harekatları görüntüsü

-Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin çekilen görüntüler

Haber: GAZİANTEP - ANKARA, () -

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