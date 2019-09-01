DHA YURT - Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti (2)

GEMİ'DE 8 PERSONEL VAR

Bozcaada açıklarında baş tarafından su alarak batmaya başlayan 'KANUNİ D.S.' isimli gemide kaptan ile birlekte toplam 8 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Tuzburun köyü açıklarında baş tarafından su alan gemi, Ayana koyuna kadar sürüklenerek karaya oturdu. Kaptan makineleri stop ettirdi. Gemiye Sahil Güvenlik Botı eşlik ederken, bölgeye Kurtarma-6 römorkörü de ulaştı etti. Gemiyi kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

ÇANAKKALE ()

