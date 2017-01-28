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DHA YURT - Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar

GAZİANTEP'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD'li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ olarak yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat...

DHA YURT - Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar

GAZİANTEP'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu hedef alacağı belirtilen PKK/PYD'li 2 terörist, bomba yüklü otomobilde sağ olarak yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'a, Münbiç'ten geldiği belirtilen Muhammed Rahim yönetimindeki bir otomobil, askerler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta bomba olduğu belirlenince PKK/PYD'li olduğu saptanan sürücü Rahim ile yanında bulunan Hüseyin El Hamad isimli 2 terörist gözaltına alındı. Otomobildeki bilye ve çakış taşlarıyla güçlendirilmiş el yapımı ve uzaktan kumandalı patlayıcılara imha edilmek üzere el konuldu.

Teröristler sorgularında eylem talimatını Münbiç'te PKK/PYD'den aldıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Yine teröristlerin ifadelerinde, Cerablus'taki Türk askeri konvoya yönelik bombalı eylem yapacakları ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan PKK/PYD'li 2 terörist

-Bomba düzeneğinden görüntü

-Bomba düzeneğinin konulduğu araç

-FOTOĞRAFLAR

Haber: GAZİANTEP - ANKARA ()

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