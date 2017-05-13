DHA YURT - Tur midibüsü faciası: 24 ölü (6) 



VALİ ÇİÇEK : 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Kazanın nasıl olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Buca'dan çıktı araç Marmaris'e gelecekti. Marmaris'te bir gece kalıp ertesi gün Anneler Günü döneceklerdi. Hafta sonu Anneler Günü için düzenledikleri gezi turu. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" diye konuştu.

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