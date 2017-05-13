DHA YURT -Tur midibüsü faciası: 24 ölü (6) (Geniş haber)

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Kazanın nasıl olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Buca'dan çıktı araç Marmaris'e gelecekti. Marmaris'te bir gece kalıp ertesi gün Anneler Günü döneceklerdi. Hafta sonu Anneler Günü için düzenledikleri gezi turu. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" diye konuştu.



"TÜM YÖNLENDİRMELERİ YAPIYORUZ"

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının ulaşabileceği koordinasyon merkezinin oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin bir soruya Vali Çiçek, "Tüm hastanelerimizde planlamalar hemen yapıldı. Hastanelerde bir masa kurduk kapıda. Hemen soruşturulabiliyor. Vefat edenlerle ilgili de Adli Tıp'ın olduğu yerde de yönlendirme var. Valiliğimizi de aradıklarında anında hangi hasta nerede söyleniyor. Kimlik belirlemesi olmayanlara ilişkin de yönlendirmemizi yapıyoruz. İzmir'den bir gurup geleceğini biliyoruz. İzmir Valisi ile görüştüm. Burada gerekeni yapacağız. Bunların acısı bizim acımız. Organize var herhangi bir sıkıntı yok. Tüm yönlendirmeleri yapıyoruz. Yaralıların kimlikleri elimizde. Yaralılar tedavi ediliyor. Ama diğerlerinin isimleri yakınları tarafından otopsi sırasında yüzleştirilerek belirtilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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-Vali çiçek'in açıklamaları

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