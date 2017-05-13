DHA YURT - Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (11)



BAKAN SAYAN KAYA, OLAY YERİNİ İNCELEDİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'ya gelerek 24 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Bakan Kaya, daha sonra Muğla'daki yaralıların bulunduğu hastanelere giderek yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kaya, "Hastalarımız kaza nedeniyle yoğun stres yaşamış. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık. Çünkü çok yoğun bir stres yaşamışlar. Çok büyük bir acı yaşamışlar. Yaralılardan akrabalarını kaybedenler var içlerinde, o yüzden kazanın oluşuyla ilgili sorular sormadık. Ama arabanın aşağıya yuvarlandığı olay yerinden geçtik, gördük. Çok büyük bir acı" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Marmaris Karayolu'nda devrilen midibüs kazasında yaralanan ve Marmaris'deki hastanede tedavi gören yaralıyı ziyaret ettikten sonra 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı olay yerine gitti. Makam aracından inmeden olay yerini inceleyen Bakan Kaya, daha sonra hızlı bir şekilde Muğla'ya geçerek yaralıları hastanelerde ziyaret etti. Önce Özel Yükselen Hastanesine giden Bakan Kaya ardından Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Bütün yaralılar ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Devlet tüm imkanlarıyla kazazedelerin yanında olduğunu, yoğun bakımda 5, serviste ise 5 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Kaya, "Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Anneler gününden hemen bir gün önce 24 vatandaşımızı çok acı bir kazada kaybettik. 10 yaralımız şu anda hastanelerde tedavi altında, 5 tanesi yoğun bakımda kalıyor. Ben Allah'tan vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı bir kaza yaşadığımız için çok üzgünüz. Olayı duyar duymaz İstanbul'dan hemen buraya geldik. Yaralılarımızı ziyaret ettik hastanede, durumları hakkında bilgi aldık. Şu anda tedavileri devam ediyor. 5 tane yoğun bakımda olan hastamız var. Genel durumu iyi olan hastalarımız var. Hastalarımız yoğun stres yaşamış. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık. Çünkü çok yoğun bir stres yaşamışlar. Çok büyük bir acı yaşamışlar. Akrabalar var yaralıların akrabalarını kaybedenler var içlerinde o yüzden kazanın oluşuyla ilgili sorular sormadık. Ama arabanın aşağıya yuvarlandığı olay yerinden geçtik, gördük. Çok büyük bir acı" dedi.

Hastaların nakillerinin yapılmasıyla ilgili devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Bakan Kaya, "Adli tıp kurumundan cenazelerin 8 tanesi ailelerine teslim edildi. 1 tanesi haricinde yakınları gelerek teşhislerini yaptı. O 1 vatandaşımızın da yakınları bekleniyor. Bu akşam itibariyle hemen hemen hepsi ailelerine teslim edilmiş olacak. Yarın İzmir'de düzenlenen cenazelere katılacağız. Özel hastanede tedavi altında olan bebeğimizin durumu da gayet iyi. Annesini de burada ziyaret ettik. Rabbim annesine de acil şifalar versin. Bebeğimizin genel durumu gayet iyi" dedi.

CENAZELER TESLİM EDİLİYOR

Acılı ailelerin beklediği Muğla Adli Tıp Kurumu'nda cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı. Olay yerinde bulunan kadınların çantaları da Adli Tıp kurumuna getirildi. Çantaların kime ait olduğu ise, yakınlarının hayatını kaybeden kişinin cep telefonunu aramasıyla tespit edildi. Otopsisi tamamlanan 18 cenaze yakınlarına teslim edilerek cenaze araçlarıyla İzmir'e gönderildi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, beraberindeki partililerle birlikte hayatlarını kaybeden kişilerin yakınlarına başsağlıgı diledi. Menteşe Belediyesi de Adli Tıp binasının bahçesine seyyar ikram aracı getirerek, cenazelerini almayı bekleyenlere sıcak içecek ve yiyecek servisi yapıyor.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da hastanede yaralıları ziyaret etikten sonra açıklama yaptı. Piriştina, yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, "Tüm hemşehrilerimiz isimleri merak ediyor. Yaşanan acıyı anlatmak tarif etmek mümkün değil. Biraz önce adli tıptan geldim. Şuan iki üç saat içinde tüm cenazelerimiz İzmir'e varmış olacak. Otoban çıkışında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarını büyükşehir belediye ekiplerimiz bekliyor olacak. Herhalde sabah saatlerinde tüm kayıplarımızı getirmiş olacağız. Yaralı olanlara dua etmekten ölenlere rahmet dilemekten ve başta kederli ailelerine rahmet dilemekten başka elimizden bişey gelmiyor. Hakikaten büyük bir acı 24 can yitirdik. Tarifi mümkün değil. Ailelerin çoğu burada. Şirket mi değil mi emin değiliz. Ama bir isim var. Hatta aracı kiralayan şahsın eşi de otobüste ki kişiler arasındaydı ve yaşamını yitirdi. Biraz önce de aracı kiralayan beyefendiyle de adli tıp mogunda görüştüm. O da şaşkın ve üzgün. Açıkçası nerden kiraladığını ve şirket detaylarını soramadım. Çünkü o da olayın şokunda eşinin yasını tutuyor. Ama ilerleyen günlerde polislerimiz ve savcılarımızdan sonuçları alacağız. Turu düzenleyen kişi bu sorulara cevap verecek durumda değildi. Gerçekten o da şokta ve eşini de kaybetmiş. Cenazeler için gerekli hazırlıkları yapıyorlar. En azından definlerle, cenaze namazlarıyla ilgili herkesin kendi mahallesine göre camilerimiz cenaze namazları için hazır. Ama bunlar için ayrı bir tören düşünülür mü bilemiyorum. Bende İzmir'e dönüş yolunda öğreneceğim. Şuan tüm hemşehrilerimizin kendi mahallelerinde gerek cenaze işlemleri gerekse farklı mezarlıklarda defin işlemleri için hazırlıklar tamamlanmış durumda. Sadece cenazeleri Muğla dan İzmir'e teslim almayı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanın açıklaması

- Hastane önünden görüntü

- Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina açıklama

- Adli tıp önünden görüntü

- Adli tıpta bekleyenlerden görüntü

- Cenazelerin araçlara konulması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Cavit AKGÜN - Kamera : Deniz TOKAT / MUĞLA, ()