DHA YURT - Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (GENİŞ HABER)

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Adana nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) kurtarılamayarak şehit oldu.

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN ADANA'DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) memleketi Adana'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki baba evine gelen Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cabbar Yücel ve anne Sevtap Yücel'e verdi. Oğulların şahadet haberi sonrası fenalaşan Cabbar ve Sevtap Yücel çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları, şehidin baba evine akın ederken, sokak ve eve Türk bayrakları asıldı. 5 aylık asker olduğu belirtilen şehit Eren Yücel'in, bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenildi. Yarın Elazığ'da yapılacak törenin ardından şehidin cenazesinin Adana'ya uğurlanacağı, öğle namazına müteakiben Sabancı Merkez Camii'ndeki törenin ardından defnedileceği bildirildi.

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (TUNCELİ)

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- Hastane helikopter pistinde hazır bekleyen 2 ambulans

- Yaralı askerleri siren çalarak hastaneye getiren ambulans görüntüsü

- Yaralı askerin acile sedye ile alınması

- Hastanenin helikopter pistine helikopterin inmesi

- Yaralı askerlerin arkadaşlarının koşarak helikopter pistine gitmesi

- Yaralı askerlerin helikopterden ambulansa alınması

- Yaralı asker ambulans ile hastaneye taşınırken arkadaşları ambulansın arkasında koşuyor

- Koşarak hastaneye doğru giden JÖH timinin görüntüleri

- Genel ve detay

Haber- Kamera: TUNCELİ-()

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ELAZIĞ)

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- Ambulansın gelişinden görüntü

- Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ADANA)

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- Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber: Gökhan KESKİNCİ / Adana ()