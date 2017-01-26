DHA YURT - Tunceli'de kar 300 köy yolunu kapattı

TUNCELİ'de iki güden beri devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Tunceli-Erzuncan karayolu'nun Pülümür İlçesi yakınlarındaki Cankurtaran Tepesi'nde gece saatlerinde etkili olan tipi, birçok TIR ve aracın yolda kalmasına sebep oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 300 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karayolları yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe yolarında ulaşım açısında sıkıntı yaşanmazken, sadece Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür-Cankurtaran Tepesi'nde dün gece saatlerinde etkili olan tipi nediniyle birçok TIR yolda kaldı. Gece saatlerinde karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yol tekrar trafiğe açılırken, mahsur kalan araçlar yollarına devam etti.

Öte yandan 2 günden beri etkisini sürdüren kar yaşğışı nedeniyle il genelindeki 300 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, 24 saat çalışmalarını devam ettiriyor. İl merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de, gece ve gündüz demeden cadde, sokak ve ana yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tunceli çarşı merkezinden görüntü

-Kar küreme çalışmaları

-Tunceli genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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