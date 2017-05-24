DHA YURT - Tunceli'de EYP infilak etti: 2 asker yaralı

TUNCELİ il merkezi Çiçekli bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerce daha önceden döşenmiş 2 el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Tunceli Valiliği tarafından askerlerin sağlık durumu ve olayla ilgili açıklama yapılırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli il merkezi Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mayıs 2017 günü yürütülen operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır EYP ele geçirilmiştir.

Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu (2) adet EYP'nin patlaması sonucu (2) kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir.

Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergâhları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Haber: TUNCELİ,()

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