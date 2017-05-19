DHA YURT Tunceli'de 'canlı bomba' çatışma sırasında üzerindeki bombayı böyle patlattı

TUNCELİ- Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına geçtiğimiz Çarşamba günü intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK'lı 'canlı bomba' teröristin etkisiz hale getirildikten sonra çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı öğrenildi. PKK'lı 'canlı bomba' teröristin çatışmaya girmesi ve ardından kendine patlatması MOBESE ye yansıdı.
Görüntü DÖkümü
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MOBESE
-Çatışma anı
teröristin kendine patlatması
(17 MAYIS 2017)
-Olay yerinden görüntü
-polis ekipleri
-detaylar
Haber: TUNCELİ ()
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