DHA YURT - Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde...
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kentten, yollardan genel ve detaylar
Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,()
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