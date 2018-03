DHA YURT - Tunca ve Meriç Nehri'ndeki taşkın havadan görüntülendi (2) 

EDİRNE'de aşırı yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehri'ndeki debilerde artış devam ediyor. Ayaklarına su dolan tarihi Tunca ve Meriç köprüsü trafiğe kapatılırken, DSİ 11'nci Bölge Müdürü Nesip Özden, su seviyesinin yükseleceğini ancak tehlikeli bir durumun olmadığını söyledi.

Edirne'de aralıklar süren sağanak yağmur ve Bulgaristan'da karların erimesinin ardından başlayan Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış devam ediyor. Özellikle Tunca Nehri'nde bir haftadır süren artış, son 24 saatte DSİ ölçümlerine göre 300 metreküp/saniyenin üzerine çıktı. Tunca'nın yanı sıra kentte son yağışların arından Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde de artış gözlendi. Tunca Nehri'nin Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümlerinin taşması sonucu er meydanı günlerdir sular altında.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret mahallelerine ulaşımı sağlayan, Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı. Tarihi köprüler taşkın sularına gömülürken, Edirne Merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yollarda suyun asfalt üzerinden akması nedeniyle trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yerleşim yerlerine ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve kamu kurumlarının sosyal tesislerinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprüleri de suların ayakları doldurmasıyla nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım yeni yapılan köprü üzerinden sağlanıyor. DSİ Kirişhane istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri'ndeki debi 1353 metreküp/saniye, Tunca Nehri ise 307 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

DSİ 11'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, "Edirne'de Meriç Nehri saat 10.00 itibariyle 1342 metreküp/saniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri'ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyeceğiz. Şu an için sıkıntılı bir durum yok" dedi.

'SU SEVİYESİ DÜŞECEK'

Su seviyesinin düşeceğini belirten Özden şunları söyledi:

"Dünkü almış olduğumuz yorumlara göre Meriç Nehri'nde debi en fazla 1750 metre küpe ulaşacağı ancak ulaşmayabilir bu seviyeye. Önümüzdeki 15 gün için yağış görünmüyor. Eğer Arda Nehri'ndeki savaklanan suda düşme olursa Meriç Nehri'nde su seviyesi düşecektir. Arda Nehri'nde 270 metreküp/saniye su beklerken, oradaki karlardan yağışlardan gelen suyla 440 metreküp/saniyeye çıkmıştır. Biraz daha artarsa Edirne'de su seviyesi yükselecek. Şu an için sıkıntılı bir durumumuz yok. Bütün ulaşımlar sağlanıyor. Biz tedbir amaçlı köprülerde ulaşımı engelledik. Tunca Nehri'nde artış beklemiyoruz"

'BULGARİSTAN'DA BARAJLAR DOLU'

Bulgaristan'daki barajların dolu olup, olmadığının sorulması üzerine konuşan Özden, "Şu anda Bulgaristan'daki barajlar dolu ve enerji üretimi yapıyorlar. 270 metreküp/saniye enerjiden su geliyor. Şu an fazla gelen su eriyen karlardan, yağan yağmurdan, savaklanan sular. Kapaklar zaten açık. Eğer kar erimesi ve yağmur durursa bu seviye düşecektir. Şu an için duracak gözüküyor. Şu ana kadar gece ve gündüz ekiplerimiz sahada tedbirler alıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.

Kentte taşan nehirlerin kıyısına gelenler ise suyun yükselişini izleyip, hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Sarayiçi'nden genel detay

-Sular altında kalan köprüler

-Sular altında kalan futbol sahası

-Trafiğe kapatılan Tunca Nehri

-Muhabir, Ali Can Zeray anons

-Tunca Nehri, genel detay

-Sular altında kalan yerleşim alanları

-Sular altında kalan Tarihi Camii

-Nesip Özden röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-