DHA YURT - TTK kurtarma ekibi Antalya'ya hareket etti

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi, Antalya'nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükle ile ilgili kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi, 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaştırılarak kurtarma çalışmalarına katılacakları belirtildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın talebi üzerine TTK'dan kurtarma ekibi istediklerini belirterek, "Gelen bilgi üzerine hızlı şekilde arkadaşlarımız hazırlandı. 7 kişilik ekip havalimanına yola çıktı. Uçakla Antalya'ya ulaştırılacaklar. Oradan da hızlı şekilde maden ocağına giderek kurtarma çalışmalarına katılacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekibin hazırlanması

-Malzemelerin dışarı çıkarılması

-Minibüsün gelmesi

-Malzemelerin minibüsse taşınması

-İşçilerin minibüse binmesi

-Minibüsün gitmesi

Süre: (5.05) Boyut: (1692 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()