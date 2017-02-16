DHA YURT - TSK'nın 'Kış tatbikatı 2017' tatbikatı nefes kesti

Kış tatbikatı 2017, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 14-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Kars'ta bulunan Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla yapıldı.

Tatbikatın iki yılda bir; birliklerin kar ve şiddetli soğuklar da atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu artırmak, birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve beka kabiliyetini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatın hedefleri arasında; ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini -25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlar ile müşterek eğitimi pekiştirmek, idari ve lojistik faaliyetleri yer aldı.

Tatbikata toplam 1378 personel katılırken ayrıca 330 adet değişik cinste araç ve 1281 adet değiş cins ve çapta silah kullanıldı. Bugün yapılan seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşe de katıldı. Bunların yanında tatbikata sivil kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı savunma sanayi firmaları da katılım sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı’na, buna ek olarak yurt içinde ve Kuzey Irak'ta da terörle mücadele harekatına yoğun bir şekilde devam ederken ifade edilen bu büyük harekatlarla eş zamanlı olarak bu boyutta bir tatbikatın yapılıyor olmasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün gücünü, caydırıcılık özelliğini, imkân ve kabiliyetlerini sergilemesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikatın yapıldığı alandan görüntü

-Tatbikata katılan askeri personel ve askeri araçlardan görüntü

-Tatbikattan görüntüler

-Tankların atış yapması

-Tatbikattan detaylar

Haber-Kamera: KARS ()

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