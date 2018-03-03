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DHA YURT-TSK: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516'YA ULAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında bugün Afrin'e bağlı Racu beldesi ile birlikte 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının...

DHA YURT-TSK: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516'YA ULAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında bugün Afrin'e bağlı Racu beldesi ile birlikte 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 2 bin 516'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır."

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis ()

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