DHA YURT - TSK: 7 noktada kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. TSK'nın bilgilendirmesinde, gün içinde harekat için önem taşıyan Şeyd Hadid beldesi başta olmak üzere 7 noktada kontrolün sağlandığı, Racu ve Cinderes beldelerinden Afrin'e ulaşan kara yollarının da kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bugün yapılan operasyonlarda, 56 teröristin daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 668'e yükseldiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde, şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668’e ulaşmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Haber: HATAY - KİLİS - ()

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