DHA YURT; Tren faciasının yasını tutan Uzunköprülülere psikolojik destek verilecek

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden 12'sinin memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ölenlerin yasını tutuyor. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçe halkının tam bir travma yaşadığını ve bunu atlatmaları için psikolojik destek vereceklerini söyledi. Kaza nedeniyle üç gündür yapılamayan tren seferleri ise raylardaki onarımın ardından yeniden başladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında Uzunköprü-Halkalı seferin iyapan yolcu treninin pazar günü raylardan çıkan 5 vagonunun devrilmesi sonucu meydana gele kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 341 kişi ise yaralanmıştı. Trenin kalkış istasyonu olan Uzunköprü'den faciada aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en uzun taş köprüsü unvanına sahip olan 62 bin nüfuslu ilçe son iki gündür kaldırılan cenazeler nedeniyle gündeme gelirken, ilçe halkı hayatını kaybedenlerin ardından gözyaşı döküyor, yasını tutuyor. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçede tren kazasının ardından büyük üzüntü yaşandığını ve insanlara hem toplu halde hem de bireysel olarak psikolojik destek verileceğini söyledi. İşbilen, "Elim bir tren kazası sonucu 24 vatandaşımızı kaybettik, bunlardan 12'si Uzunköprülü, iki gündür ilçemizden cenazeleri kaldırıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tren aslında umuttur, insanları ulaştırmak istediği yere insanlara ulaştırır. Bir takım sıkıntılardan dolayı kaza oldu. Olan evlatlarımıza vatandaşlarımıza oldu. Bir sürü gencimiz iş bulmak için fabrikaların olduğu Çerkezköy, Çorlu gibi yerlere gidiyor. Otobüs fiyatları da yüksek olduğu için insanlarımız treni tercih ediyor. Karayollarına göre daha güvenli trenler ama mutlaka bakımlarının yapılması gerekiyor. Uzun bir süre Uzunköprü-Sirkeci hattı kapalıydı, yerel hatlarda İstanbul'da çalışmalar vardı. Bu hatlarda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar açıldı. Uzunköprü olarak imza topladık, insanlarımız istediler. Yollarda tren rayları için çavuşlar olurdu, o işçileri artık çalıştırılmıyor. Bu hatlar hızlı trene konu olacağı konuşuluyor, bu hatlarla olmayacağını düşünüyoruz" dedi. İhmal varsa araştırılarak ortaya çıkarılması gerektiğini anlatan İşbilen, "İhmal varsa gerekli soruları yargının sorması gerekiyor. İnsanlarda çok büyük bir korku panik yaşandı. İlçede travmayı şiddetli olayı atlatmak güç olacak. Belediye olarak psikologlarla iletişim halindeyiz, travmayı atlatmak için destek sağlayacağız. Toplantı tarzında ve bire bir destek vereceğiz" dedi. İlçe halkından Recep Paşaoğlu, tren kazasının ardından büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Yolda bir durum var ki bu kaza oldu. Televizyondan izlerken çok acı yaşadık. Büyük bir acı, 6 yaşında köyümüzde evlat toprağa verdik. Uzunköprü'de 12 cenaze var. Bu acı hiç unutulmaz, çok büyük acı. Allah kimseye göstermesin. Uzunköprü halkı olarak yas tutuyoruz" diye konuştu. İsmet Akla da ihmal varsa ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek "İlçe halkı olarak çok üzüldük. İnşallah ihmal yoktur, doğal afetlerde yapacak bir şey yok. Çok güzel hizmetler var ama takibinin yapılması lazım. 24 kişi öldü, 12'si Uzunköprü'den herkes çok üzgün ve ölenlerin yasını tutuyoruz" şeklinde konuştu.

TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen trene 130 kişinin bindiği Uzunköprü tren garı kazanın ardından duran seferlerle birlikte üç gün sessizliğe gömüldü. Hatların bakımlarının yapılmasını ardından seferlerin dün geceden itibaren yeniden başlatıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen yolcu treninden Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden binen, Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Muratlı ilçesinden Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Çorlu ilçesinden Beren ve Derya Kurtuluş, Bihter Bilgin, Meriç ilçesinden Ömer Alperen Can, Pehlivanköy ilçesinden Seyfi Bebil ile Zübeyde Seven, İstanbul'dan Gani Kartal ile Rubize Kartal hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Uzunköprü tren garı

-Raylar ve vagonlar

-Tren garında vatandaşlarla röp.

-Uzunköprü belediye başkanı Enis İşbilen röp.

-Kahvede oturanlarla röp.

-Uzunköprü sokak görüntüsü

-Tarihi taş köprü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Can EROK-İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN/UZUNKÖPRÜ(Edirne),()-

