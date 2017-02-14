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DHA YURT - Trafik tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

  YURT - Trafik tartıştığı motosikletliye böyle çarptı Araç kamerasına yansıyan görüntüler Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı. Merkez Selçuklu...

DHA YURT - Trafik tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

  YURT - Trafik tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

Araç kamerasına yansıyan görüntüler

Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Yolu Eski Selçuklu Belediyesi Köprüsü'nde yaşanan olayda, kamera yanısıyan görüntüye arkasında bir kişi bulunan motosiklet sürücüsü, bir otomobili sollamak istiyor. Solmak istediği sırada otomobilin sola kayması üzerine motosikletin arkasında bulunan bir kişini elindeki çantayı, otomobilin camına vurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü kendisini sollayıp önüne geçen motosikletin peşinde hızla gidip, motosiklete arkadan çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi yere düştü. Yerden kalkan iki kişinin yara almadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Motosikletin otomobilin arkasından yaklaşık sollamak istemesi

- Motosikletteki kişinin elindeki poşeti otomobile vurmak istemesi

- Otomobilin motosiklete çarpması

Haber : KONYA ()

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