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DHA YURT - TRABZON’DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ
TRABZON’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar...
GÜNDEM 26.10.2019, 22:57
TRABZON’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göletler nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışıda bir süre sonra normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Karadeniz Sahil Yolu detayları (Cep telefonu)
-Uzun araç kuyruğundan görüntüler
HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/-TRABZON
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