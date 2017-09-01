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DHA YURT; TRABZON’DA KAÇAN BOĞA TRAFİĞE DALDI

 TRABZON’da hayvan pazarından satın alınan ve kesim için götürüldüğü sırada sahibin elinden kurtularak kaçmaya başlayan boğa Tanjant karayoluna girdi. Karayolu üzerinde koşan boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.Kentte sahibinin...

DHA YURT; TRABZON’DA KAÇAN BOĞA TRAFİĞE DALDI

 TRABZON’da hayvan pazarından satın alınan ve kesim için götürüldüğü sırada sahibin elinden kurtularak kaçmaya başlayan boğa Tanjant karayoluna girdi. Karayolu üzerinde koşan boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.Kentte sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa Karşıyaka Mahallesi Tanjant karayoluna girdi, trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikte ilerleyen ve zaman zaman da başka şeride geçerek kaçışını sürdüren boğayı yakalamak için vatandaş ve sürücüler seferber oldu. Peşinden koşanlara ve kendisine korna çalan araçlara aldırış etmeden hızla ilerleyen boğa bir sonra yorularak yol ortasındaki refüjde durdu.  Gelen ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan yorgun boğa sakinleşmesi sonrası yakalandı.

Görüntü Dökümü

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-Boğanın trafikteki cep telefonu görüntüleri

HABER: FATİH TURAN KAMERA: TRABZON/

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