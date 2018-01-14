Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

DHA YURT - Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (4)

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek...

DHA YURT - Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (4)

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, "Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı" dedi.

Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Haber: TRABZON,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort