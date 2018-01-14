DHA YURT - Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (2)

VALİ YÜCEL: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başına ilerlerken pistten çıktığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Mürettebat ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Vali Yavuz, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.