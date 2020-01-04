DHA YURT - Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren 30 yaşındaki Enver Yıldız ve Yıldız'a yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Torbalı ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp, kaçtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, Hatice Gülcemal'ı da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Enver Yıldız ile ona yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-3 zanlının adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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