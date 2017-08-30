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DHA YURT; TOKİ İNŞAATINDA ÜCRET ALAMAYAN 8 İŞÇİ KULE VİNCİNE ÇIKTI (EK)  

EYLEM BİTTİ TOKİ konutları inşaatında 2 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla sabah kule vincine çıkan taşeron firma işçileri, yaklaşık 9.5 saat süren eylemi bitirdi. Yüklenici firmanın devreye girip taşeron firma ile görüştüğü...

DHA YURT; TOKİ İNŞAATINDA ÜCRET ALAMAYAN 8 İŞÇİ KULE VİNCİNE ÇIKTI (EK)  

EYLEM BİTTİ

TOKİ konutları inşaatında 2 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla sabah kule vincine çıkan taşeron firma işçileri, yaklaşık 9.5 saat süren eylemi bitirdi. Yüklenici firmanın devreye girip taşeron firma ile görüştüğü ve taşerona yaptığı iş karşılığı ödeyeceği ücretten işçilerin alacaklarını vereceği belirtildi. İşçiler, taşeron firmadan aldıkları söz üzerine saat 18.30 sıralarında vinçten inerek eylemi bitirdi.İşçilerden Faysal Bekmez, tüm işçiler olarak toplam 160 bin lira civarında alacakları olduğunu, yüklenici firmanın bu parayı ödeyeceği sözünü verdiğini söyledi. Bekmez, "Yüklenici firmanın bu durumda bir suçu yok. Biz taşerondan paramızı alamadık. Şimdi yüklenici devreye girdi. Yaptığı iş karşılığında taşerona vereceği paradan bizim ücretimizi ödeyecek" dedi.Polis, 8 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Görüntü dökümü:

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-İnşaat alanı
-Vinçten inen işçiler
-İşçilerle röp.

ZONGULDAK/

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