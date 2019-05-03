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DHA YURT - Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü (TÜM GÖRÜNTÜLERLE)

TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettti, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı...

DHA YURT - Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü (TÜM GÖRÜNTÜLERLE)

TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Görüntü Dökümü
-Kaza yerinden görüntüler
- Vali Ozan Balcı açıklama
-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/REŞADİYE(Tokat),()-

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