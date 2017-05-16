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DHA YURT - TIR LASTİĞİNDEN 114 KİLO ESRAR ÇIKTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yaptıkları aramada 114 kilo esrar ele geçirdi. Yürütülen istihbari çalışmalar...

DHA YURT - TIR LASTİĞİNDEN 114 KİLO ESRAR ÇIKTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yaptıkları aramada 114 kilo esrar ele geçirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, bir TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan Gümrük Muhafaza Ekipleri aracı takibe aldı. Sürücülüğünü Türk uyruklu F.A.'nın yaptığı şüpheli aracın saat 21:50 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Tır Gümrük Sahasına gelmesi üzerine, araç derhal X-Ray'e sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu detaylı aramasının yapılması için arama hangarına alınan TIR, öncelikle Narkotik Dedektör Köpeği Coko ile kontrol edildi. Uyuşturucu tacirlerinin fark edilmemesi için TIR'ın yürür vaziyetteki lastiklerinin ve stepne lastiklerinin içerisine preslediği madde, Coko'nun hassas burnu ve çabası sayesinde gizlendiği yerde tespit edildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde uyuşturucunun esrar olduğu belirlendi. 69 adet poşet içerisine gizlenmiş halde ele geçirilen toplam 114 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 720 bin TL olduğu bildirildi.

Olay sonucunda, şüpheli TIR sürücüsü gözaltına alınırken, yürütülen şehir içi operasyonlarda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha yakalanarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

Haber: EDİRNE ()

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