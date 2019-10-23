DHA YURT - TERÖRİSTLER, METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN YAŞADIĞI MAHALLELERE DÖŞEMİŞ  

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn'da teröristlerin SİHA VE İHA'lardan korunmak için yaptığı sac örtüyle kaplanmış caddelerin sivillerin yaşadığı mahallelere döşediği ortaya çıktı.

TSK ve SMO askerleri, bugün, teröristlerin terk edip kaçtığı ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.

İHA VE SİHALARDAN SAKLANDIKLARI METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN MAHALLELERİNE KURMUŞLAR

Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. Havadan görüntülerde de kenti dört bir yanını saran sac plakaları sivillerin yaşadığı mahallelere de döşedikleri ortaya çıktı. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.

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Haber Kodu: 191023209

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/RESULAYN (Suriye), ()

