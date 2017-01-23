DHA YURT-Teröristi FETÖ’cü zannedip polise ihbar etmişler

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde ölü olarak ele geçirilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat'ın polisle çatışmadan önce üzerlerine el bombası attığı ve bombanın şans eseri patlamadığı ortaya çıktı. Sağ olarak yakalanan terörist Şerif Turunç ile birlikte Tekirdağ’da 3 noktada keşif yaptıkları belirlenen Bilgehan Karpat’ın cenazesi İstanbul Adli Kurumu’ndaki otopsinin ardından Murat İlçesi Aydınlı Köyü’nde toprağa verildi.

İstanbul’da geçen Cuma gecesi AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen DHKP/C'li terörist Şerif Turunç dün Tekirdağ’da polisin düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirildi. Birlikte hareket ettiği belirlenen DHKP/C örgüt üyesi Bilgehan Karpat ise kaçtığı Muratlı İlçesi’nde polisin ‘teslim ol’ çağrısına ateş ederek karşılık vererek, çıkan çatışma da ölü olarak ele geçirilmişti.

ÜÇ NOKTADA KEŞİF YAPMIŞLAR

Tekirdağ ve İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince ortak düzenlenen operasyonların detayları da ortaya çıkmaya başladı. İstanbul’daki saldırıların ardından Tekirdağ’a gelen Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat’ın, biri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binası olmak üzere 3 farklı noktada saldırı planladıkları ve bunun için keşif yaptıkları belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü önünde keşif yapmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önde giden Şerif Turunç’u yaklaşık 50 metre geriden Bilgehan Karpat’ın takip ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmaların ardından 3 noktada saldırı planlayan Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat’ın, daha sonra birlikte Yunanistan’a kaçmak için plan yaptıklarını tespit edildi.

FETÖ’CÜ ZANNEDİP POLİSE İHBAR EDİLMİŞ

Murat İlçesi’nde vurularak etkisiz hale getirilen Bilgehan Karpat’ı, İnanlı mesire alanındaki metruk binada alkol alan 3 kişinin FETÖ’cü zannederek polise ihbar ettiği ortaya çıktı. Muratlı İlçesi’ne geldikten sonra İnanlı mesire alanına giden Karpat’ın burada alkol alan 3 kişinin yanına gittiği ve sohbet etmeye çalıştığı belirlendi. Alkol alan kişilerden biri polisi arayıp ‘Burada şüpheli biri var, FETÖ’cü olabilir’ diyerek eşkalini verdiği ve polis ekiplerinin bu alana operasyon düzenlediği anlaşıldı. Polisin mesire alanına geldiğini görünce içerisinde el bombası ve kaleşnikof tüfek çıkan çantasını alamadan kaçan Karpat’ın üzerindeki el bombasını çatışması sırasında polis ekiplerinin üzerine attığı ancak şans eseri patlamadığı belirlendi.

CENAZESİ KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Ölü olarak ele geçirilen Bilgehan Karpat’ın cesedi dün akşam yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli tıp Kurumu’na sevk edildi. Bu sabah babası Zeynel Karpat tarafından alınan DHKP/C’li teröristin cenazesi Murat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Terörist Karpat, daha sonra kamyonet kasasında götürüldüğü Aydınlı Köyü’nde toprağa verilirken, babası Zeynel Karpat’ın yanı sıra cenazeye 20 kişi katıldı. Cenaze nedeniyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçede ve köy girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCIYA SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Şerif Turunç, dün Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edilmişti. Turunç’un İstanbul’daki bir savcıya düzenlenen silahlı saldırıyı kabul ederek itiraf ettiği bunun dışında ise susma hakkını kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane tabelası

-Cenaze aracı

-Aydınlı mah tabelası

-Mahalle girişinde jandarma uygulama

-Cenazenin mezarlığa kamyonetle gelmesi

-Cenazenin taşınması

-Babadan görüntü

-Cenazenin toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),()