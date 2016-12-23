DHA YURT - Terör saldırısında gazi olan polis Besni'ye getirildi

İSTANBUL Beşiktaş’ta hain terör saldırısında yaralanan çevik kuvvet polisi 21 yaşındaki Hasan Durmuş, tedavisinin devamı için memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Beşiktaş-Bursa maçının ardından teröristlerce bomba yüklü araç ve canlı bomba ile düzenlenen ve 45 polis ile sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Durmuş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi Besni Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Annesi Hatice ve babası Ahmet Durmuş'un 4 erkek bir kız kardeşten 4'üncü ve bekar olan Hasan Durmuş'un hastanedeki odasına Türk bayrağı asıldı. Saldırıda gazi olan ve halen tedavisi süren polisi ziyaret eden Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, “Kanını dökmüş, canını kaybetmiş herkes kahramandır, Allah gaziliğinizi kabul etsin. Şehitlerimize rahmet eylesin, şahadetlerini kabul eylesin. Memleketine hoş geldin. Bizlerde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Gazi Hasan Durmuş'un Şırnak’ta görev yapan ağabeyi astsubay Abuzer Durmuş, kardeşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden görevinin başına geçeceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Gazinin tedavi gördüğü odası

- Odaya Türk bayrağı asılması

- Polisin asker ağabeyinin konuşması

- İlçe protokülünün gaziye geçmiş olsun dilekleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

==================================================