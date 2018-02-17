Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu...
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...

DHA YURT - Terör örgütünden temizlenen köylere İHH’den insani yardım

AFRİN'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve...

DHA YURT - Terör örgütünden temizlenen köylere İHH’den insani yardım

AFRİN'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti yardımı yapıldı.
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, terörden temizlenen bölgelerdeki sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bölgeye gittiklerini belirterek yaklaşık 100 aileye gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdıklarını söyledi.
Köylerde yaşayan ailelerin zor durumda olduğunu ve yardımların devam edeceğini belirten Tosun, "Terör örgütünden temizlenen Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerinde dağınık vaziyette yaklaşık 100 aile yaşıyor. Bu ailelerin arasında aylardır evine ekmek dahi girmeyenler vardı. İhtiyaçlarını gidermek amacıyla bu köylere giderek ailelere gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdık. Sağlık sorunu yaşayan siviller içinde en kısa sürede mobil sağlık kliniğimizi bölgeye göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yardımların köylülere dağıtılması
-Genel ve detaylar
Haber: HATAY,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314