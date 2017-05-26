DHA YURT - Tendürek Dağı'nda çatışma: 4 şehit, 29 terörist öldürüldü (3)

AĞRI VALİLİĞİ: 4 ŞEHİT, 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. 29 terörisitin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi ile Van'ın Çaldıran İlçesi arasında PKK'lı teröristlerin yol kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat kuvvetleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çatışmada, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu." Çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin tedavileri sürerken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.