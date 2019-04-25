DHA YURT - Temizlik görevlisinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

İZMİR’in Buca belediyesinde temizlik görevlisi Murat Akçay, çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Buca Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay, bulvar üzerinde bir çöp konteynırını boşaltmak istediği sırada, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu park halindeki minibüs ile otomobil arasında kalarak yaralandı. Akçay, ihbar üzerine ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, meydana gelen trafik kazasını kaydeden bir işyerinin güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Görüntülerde, belediyeye ait çöp kamyonu kazanın olduğu yere geliyor, yavaşlayan kamyondan inen Murat Akçay çöp konteynırına yöneliyor, bu sırada arkadan gelen otomobili gören Akçay kaçmaya çalışsa da başarısız oluyor. Akçay otomobil ile park halindeki minibüs arasında kalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()