DHA YURT - TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

TEM Otoylu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki 38 DP 777 plakalı otomobile 34 EZV 49 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
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Haber-Kamera: KOCAELİ,()
TEM Otoylu'nun Kocaeli bölgesinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobile arkadan motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.