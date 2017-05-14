DHA YURT - TEM'de yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu (geniş haber)

BOLU'da TEM Otoyolu'nun Batı kavşağı ile Abant kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolunun Abant Kavşağı ile Batı Kavşağı arası İstanbul istikametinin belirli bölümleri derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. 27 Nisan'da başlayan çalışmalar nedeniyle yolun belirli bölgelerinde uluşımın tek şerite düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Dağkent viyadüğü mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yolun kapalı olan bölümlerinde de trafik Ankara yönünden çift yönlü olarak veriliyor. Hafta sonu İstanbul istikametine araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri trafiği belirli aralıklarla D-100 Karayolu'na yönlendirerek araç yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Yol yapım çalışmalarının 17 Mayıs'ta son bulması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları

-Araç içinden seyir halindeyken çekilen görüntü

SÜRE: (01.50 DK) BOYUT: (205 MB)

Haber-Kamera: Mutlu YUCA / BOLU,()

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