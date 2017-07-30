DHA YURT - TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU’da, TEM Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Şahin yaşamını yitirdi, eşi ve bebeği yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Yeniçağa kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Fatih Şahin’in kullandığı 34 PE 9045 plakalı otomobil, 38 yaşındaki Vecdi Talan yönetimindeki 33 AKN 47 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Özlem Keskin Şahin ve 3 yaşındaki kızları Defne Ece Şahin ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Fatih Şahin’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Vecdi Talan da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandamanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Jandarmanın incelemeleri

-Cumhuriyet Savcısının incelemeleri

-Cumhuriyet Savcısının TIR sürücüsüne olayı anlattırması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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