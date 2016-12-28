DHA YURT :TELAFER'DEN HATAY'A KAÇAN TÜRKMENLER 40 GÜNLÜK YAYA YOLCULUĞUNU ANLATTI

IRAK'ta Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi için başlatılan operasyonun ardından Telafer'de çift yönlü baskı altında kalıp yurtlarını terketmek zorunda kalan Türkmenlerin Hatay'a akın akın gelişleri sürüyor. Kış şartlarında 40 günlük yaya yolculuğu göze alan yaşlılardan donanlar olduğu, hamilelerin de bu çileli yolda doğum yaptığını anlatan Türkmenler, "Bizi en çok üzen, kendileri de Şii Türkmen olan Haşdi Şabibilerin zulümleri oldu" dedi. Aralık ayı başından itibaren çok küçük gruplar halinde Telafer'den kaçanlar Hatay'a kadar gelirken, son bir haftada daha büyük gruplar halinde Hatay'ın Kırıkhan İlçesi sınırından Türkmen girişlerinde artış oldu. Bunun üzerine Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) çeşitli yardım kuruluşlarına çağrı yapıp sığınmacılar için kurulan çadırı genişletti. Bir haftada 800 dolayında 7'den 70'e Türkmenlerin geldiği Kırıkhan'a bu sabaha karşı da 40 kişilik bir grup geldi. Bu grubun içinde 10 günlük bir bebek olduğu görüldü. Dün de göç yolunda doğan bir bebekle birlikte Yeryüzü Doktorları örgütü hekimlerinin küntrolüne verildi.

ELBİSELERİ ÇAMUR DERYASI, AYAKKABILARI YIRTIK

muhabirlerinin görüştüğü Telafer Türkmenleri, güvenlikleri nedeniyle isimlerini açıklamayıp, bir bölümü yüzlerini de gizleyerek Türkiye'deki akrabalarına ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Telafer'den kaçanların 10 bine yakın olduğunu, en az 5 bin kişinin daha Suriye topraklarında bulunduğunu ve Türkiye'ye gelmeye çalıştıklarını anlatan sığınmacılar, yanlarına aldıkları yiyeceklerin bittiğini, ot ve başka ne bulurlarsa yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını, büyük dereleri geçerek 40 gün yaya yürüdüklerini belirtti. Azez'e ulaştıklarında kısa bir mola verdiklerini ve 2 gün daha yürüyerek Hatay'a geldiklerini anlatan Türkmenlerin bellerine kadar çamur içinde olduğu, ayakkabılarının yırtıldığı görüldü.

'ONLAR DA TÜRKMEN'

Çadırda ilk olarak elbiseleri değiştirilip banyo yaptırılan ve sıcak yemek verilen Türkmenler şu ortak cümlelerle yaşadıklarını anlattı:

"DAEŞ'den sonra İran'ın desteklediği milisler bizi göçe zorladı. Haşdi Şabilerden kaçtık. En zorumuza giden de bu. Onlar da Türkmendi. Her tehlikeyi göze alıp yola çıktık. Önce nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Yardım edenler oldu. Bir buçuk aydır yollardayız. Türkiye'ye, kardeşlerimizin yanına ulaştığımız için artık kendimizi güvende hissediyoruz. Ama arkada daha binlerce kişi var.

'DONANLARI YOLDA BIRAKTIK'

Yolda donan yaşlılar oldu. Onları barınabilecekleri bazı yerlerde bıraktık. 3 kişi ölmüş. Hamilelerimiz var. Yolda doğum yapıyorlar. Bizim sesimizi dünya duysun. Bizi kim kurtaracak?" HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, 6 yıldır zaman zaman Türkmenlerin bu bölgeye göç ettiğini, ancak son kafilelerin kış şartlarında ve çok uzun bir yolu yaya yürüyerek geldiklerini söyledi. Uzun zamandır İstanbul Tuzla Belediyesi'nden yakın ilgi ve yardım gördüklerini belirten Vardı, Telafer'den Hatay'a farklı güzergahlardan 40-50 günde yaya ulaşılabildiğini belirterek, uluslararası kuruluşların bu gelişmelere seyirci kalmamasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Çadırın içinde yatakta uyuyan çocuklar ve kadınlar

- Kara çarşaflı bir Türkmen kadın ile röp.

- Kampa yeni gelen Türkmenlerden görüntüler

- Üzerlerindeki çamur

- Titreyen çocuklar

- Yolda doğan 10 günlük Türkmen bebekten görüntü

- HAYAD Derneği Başkanı Rahmi Vardı'nın bebeğin annesi ile konuşması

***

- Bir Türkmen genç ile röp.

- Ayaklarındaki çamur

- Bir çocuğun üzerindeki çamurlu kıyafetlerinin çıkarılıp değiştirilmesi

- Çadırın içindeki çamurlu ayakkabılar

- Çıplak ayaklarla yürüyen Türkmenler

- Sobanın etrafında ısınmaya çalışanlar

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- Dernek başkanı Rahmi Vardı'nın bir çocuğun çoraplarını giydirmesi

- Yeni getirilen küçük bir çocuğun bakımının yapılması

- Çocuğun ağlaması

- Gönüllü çalışan Akif Can ile röp.

- Dernek başkanı Rahmi Vardı ile röp.

- Türkmenlere yeni kıyafetler giydirilmesi ve doktor kontrolünden görüntü

- Doktorun ayağı ağrıyan çocuğa müdahale etmesi

- Türkmen kızın ayağından detay

- Çocuklarına temiz kıyafetleri giydiren aileler

- Kampın dışından görüntüler

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- Türkmenlere çorba dağıtılması

- Çocuğuna çorba yediren Türkmen anne

- Çocuğun elindeki ekmek

Haber-Kamera:A.Vasi KÖSE-Ufuk AKTUĞ/ KIRIKHAN (Hatay), ()