DHA YURT;(TEKRAR)MUŞ'TA ÇIĞ ALTINDA KALAN AVCILARDAN BİRİ SAĞ DİĞERİ YARALI KURTULDU

Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında avlanırken çığ altında kalan iki avcıdan biri sağ, diğeri yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olan Hüsamettin Demir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden iki avcı, avlanmak için Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyü kırsalına geldi. Avlanan avcıların üzerine dün saat 13.30 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan ve kimliği henüz öğrenilemeyen avcılardan biri, yardım isteğinde bulundu. Jandarma, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Mutki ve Hasköy'den vatandaşların katıldığı çalışmalar sonucu 37 yaşındaki Hüsamettin Demir yaralı olarak kurtarıldı. Kar altından çıkarılan Hüsamettin Demir, kar üstü paletli araçla Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Çığdan detaylar



-Yaralı avcıyı kurtarma çalışmaları

-Avcının kurtarılıp sedyeye alınması

-Ambulansa taşınırken



-Hastaneye kaldırılması



-Diğer detaylar

Haber - Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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