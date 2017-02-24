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DHA YURT - (Tekrar) Ceza ödendi Fatma Nine nöbetten kurtuldu

  Manisa'nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu. Sazan'ın yaşadıklarının yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından harekete geçen...

DHA YURT - (Tekrar) Ceza ödendi Fatma Nine nöbetten kurtuldu

 

Manisa'nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu. Sazan'ın yaşadıklarının yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından harekete geçen Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi, yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi. Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi'nden gelen imamdan öğrenen Sazan, büyük sevinç yaşadı. Klarnetçi komşusunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayarak mutluluğunu paylaşan Sazan, "Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cami nöbetinden kurtulan Fatma Sazan ile röp.

-Fatma Sazan'ın klarnet eşliğinde oynayarak sevincini paylaşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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