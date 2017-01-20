DHA YURT - (TEKRAR) - Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı (30 ARALIK 2016)

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Özel Hareket şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopterle havadan destek verildi.

Çevik kuvvet polisleri cadde ve sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. 40 adreste arama yapan ekipler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen ekipler

- Baskın yapılan adresin önünde bekleyen özel harekat timi

- Gözaltına alınan bir şüphelinin evden çıkartılıp, polis aracına bindirilmesi

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Karanlıkta ışığını açmadan uçan polis helikopterinden görüntü

- Adli Tıp Biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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