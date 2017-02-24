DHA YURT - Tedavileri tamamlanan Turaç kuşları yaşam alanlarına salıverildi

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde, doğadan alınmaları yasaklanan ve bir evde ele geçirilen 14 Turaç kuşu için kuşları alan kişiye 9 bin lira para cezası kesilirken, kuşlar ise tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan kuşlar, yaşam alanları olan Türkiye-Irak sınırında bulunan Hezil Çayı yakınlarına bırakıldı.

Silopi İlçesi'nde 7 Şubat tarihinde bir ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri bir vatandaşın evinde, 14 adet Turaç kuşu buldu. Turaç kuşları evinde bulunan vatandaşa yaklaşık 9 bin lire idari para cezası verilirken, kanatları kesilen 9’u dişi 5’i erkek 14 adet Turaç kuşunun bakım ve tedavi altına alındı. Eski sağlıklarına kavuşan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay ve görevliler tarafından Irak sınırına sıfır noktadaki Kapılı Köyü'ndeki Hezil Çayı yakınlarına getirilerek, doğal yaşam alanlarına salıverildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, Turaç kuşlarının doğadan alınmalarının yasak olduğunu ifade ederek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık bir ay önce Silopi’nin bir köyünden almış olduğumuz 14 tane Turaç'ı koruma altına aldık. Kanatları kesik olduğu için yaklaşık bir aydır Şırnak’ta tedavisini ve bakımlarını yapıyorduk. Bunlar uçabilecek düzeye ulaştığında getirip Silopi ilçesinde yaşam alanlarına bıraktık. Turaç kuşları yaban türleridir. Bunların her hangi bir şekilde doğadan alınmaları yasaktır. Vatandaşlarımız, yaban hayvanlarını gördükleri zaman, yaralı bir şekilde de olabilir veya bir şekilde kendi bağ ve bahçelerine zarar vermek içinde gelmiş olabilir talebimiz bize bildirmeleridir."

Turaç kuşları, 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bu kuşlar koruma altına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Turaç kuşlarının kutudan çıkarılması

-Kuşların salıverilmesi

-Orhan Kalay’ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,()-

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