DHA YURT - TBMM'de anayasa değişikliğinin 6. maddesi gergin başladı - 6

Ümit KOZAN/ANKARA,() - TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
-Genel - Türkiye-Ankara - Ümit KOZAN
Ümit KOZAN/ANKARA,() - TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi. -Genel - Türkiye-Ankara - Ümit KOZAN
13 Ocak 2017 Cuma 03:19
Ümit KOZAN/ANKARA,() - TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
-Genel - Türkiye-Ankara - Ümit KOZAN
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