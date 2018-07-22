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DHA YURT - TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI; 9 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Çevreyolu Kuruçay kavşağında meydana geldi. G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, S.T. idaresindeki 43...

DHA YURT - TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI; 9 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Çevreyolu Kuruçay kavşağında meydana geldi. G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, S.T. idaresindeki 43 FC 895 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.T. ile aynı araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza mahali
- Detaylar

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()

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