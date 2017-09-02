DHA YURT; TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi ve şehir merkezinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Araç kuyruğu zaman zaman 1 kilometreyi buldu. Kurban Bayramı için 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından çoğunluğu İstanbul ve Trakya'nın çeşitli illerinden yola çıkarak Akdeniz ve Ege sahillerine inen çok sayıda tatilci, dönüş yolunda yine Çanakkale'yi tercih etti. Bayram öncesi Eceabat ve Gelibolu İlçeleri'nde Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı. Yine aynı manzarayı yaşamamak için erken yola koyulan tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde ve Demircioğlu Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramın ikinci günü tatilini tamamlayıp, sabah yola çıkan tatilciler hiç beklemeden feribotlarla boğazı geçebilirken, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Zaman zaman oluşan araç kuyruğu 1 kilometreyi buldu.

Boğaz'da deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile tarife olmaksızın sefer yapıp, oluşan uzun araç kuyruğunu azaltmak için seferlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çanakkale Feribot İskelesi'ndeki araç kuyruğundan görüntü

-Demicoğlu Caddesi'ndeki araç kuyruğundan görüntü

-Araç kuyruğunda bekleyen sürücülerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

=========================================================